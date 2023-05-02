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Гизетуллин Халиулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гизетуллин
Имя
Халиулла
Дата исполнения приговора
27 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
46045. ГИЗЕТУЛЛИНЪ, ХАЛІУЛЛА. Тептярь д. Исерганова, Бавлинск. в., Бугульмин. у., 22 л.; — 3. Н. 2 уч. Бугульмин. у. (во 2 р., 1 р. Вол. С), 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 27 Марта 905.

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