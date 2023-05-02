Качановский Иван Никодимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Качановский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никодимов
- Дата исполнения приговора
- __ март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 41121. КАЧАНОВСКІЙ, ИВАНЪ НИКОдимовъ (Николаевъ), К., не прип., 21 г., рд. Бердичев. у., Юзефовск. в., въ с. Сокольцахъ; — Кіев. О. С. 170¹ М. и прил. 11 къ 59 Воин. У., тюр. 1 г., съ замѣн. воен. тюр. на 3 м. или строг. ар. на 3 м. Исп. въ Мартѣ 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.