Мельник Григорий Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мельник
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 470
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13204. мельникъ, григорій игнатьевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Новеушицка, 22 л., рд. въ с. Бричапахъ, Атакск. в., Сорокск. у.; — Кишинев. О. С.,, 152, 1630 и 1632 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 1 Мая 907 г. (3 ч. 309—арест. отд. 3½г. ), каторж. раб. 10 л. Исп. 8 Дек. 908. 904 73910 169 М. МЕЛЬНИКЪ, ЕВГЕНІЙ ГРИГОРЬЕВЪ см. Мельничук (1 кн. 909).
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