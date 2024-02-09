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Никитин Захар Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитин
Имя
Захар
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
01 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
67378. Никитинъ, Захаръ Никитинъ. К. Старицк. у., Дороховск. в., д. Возницы, 26 л.;— СПБ. Ст. М. С. 46 уч., 172 М. (покуш.), тюр. 1 ½ м. Исп. 1 Авг. 907. 

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