Сергейчикова Евгения Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сергейчикова
- Имя
- Евгения
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 291
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9659. СЕРГЕЙЧИКОВА, ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 25 л. Гр. Гродненск. г., Крынск. в., д. Семеновки; — Н. С. 1 отд. Сокольническ. р. г. Москвы. Покуп. крад., лиш. св. 1 г. Исп. 30 дек. 920.
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