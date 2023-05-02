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Ахметов Ибрагим

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахметов
Имя
Ибрагим
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
129695. ахметовъ, ибрагимъ. Перс.-подд., 20 л.;— Ново-Маргеланск. О. С. 31 Іюля 909, 140, 149 и 2 ч. 1455 У., тюр. 1½ г. Исп. 29 Сент. 909.

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