Баймулин Самигулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаймулин Самигулла

Баймулин Самигулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баймулин
Имя
Самигулла
Дата исполнения приговора
12 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
332. Баймулин Самигулла 24 л., Башкирск. АССР., Бирск. к., Ст.-Балтачевск в., д. Ивановой. Н. С. 5 уч. Бирск. к-на. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 12/ІѴ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.