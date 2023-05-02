Чепурко Семен Феодосьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чепурко
- Имя
- Семен
- Отчество
- Феодосьевич
- Дата исполнения приговора
- 15 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 345
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11956. ЧЕПУРКО СЕМЕН ФЕОДОСЬЕВИЧ, 22 л., Екатеринославск. у., Романовск. в., д. Аул. В. Т. 12 стр. див. Ст. 1 ч. 9 П. В. П., лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 15/ІІ—26.
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