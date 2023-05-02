Мальцев Никита Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мальцев
- Имя
- Никита
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17002. МАЛЬЦЕВ, НИКИТА ИВАНОВИЧ, 62 л. Гр. Вельск. у., Есютинск. в., д. Алексеевской; — Н. С. 5 уч. Вельск. у. Нанес. телес. поврежд., лиш. св. 1½ г. Исп. 13 окт. 920.
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