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Виткус Анна Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Виткус
Имя
Анна
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
13 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
45773. ВИТКУСЪ, АННА ИВАНОВА. К. Тельшев. у., Ольсядск. в., 60 л., рд. т. же у. и в., въ д. Кенстайце; — Ковен. О. С., 1489 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 13 Мая 905.

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