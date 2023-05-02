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Шульц Франц Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шульц
Имя
Франц
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 285
Источник
Скан
Оригинальная запись
37023. ШУЛЬЦЪ, ФРАНЦЪ АНДРЕЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Турекск. у., гм. Токары, д. Липиче, 44 л., ид. т. же у., гм. Вихортовъ, въ д. Гонсинъ; — Калишск. О. С. (въ 6 р.), 2 п. 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 8 Дек. 904. | 98 102336 1633 У. | 86 30537 169 М. | 91 149042 1647 У. | 84 88771 169 М. | 89 107119 1647 У.

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