Тормодзянц Баграт Хошурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТормодзянц Баграт Хошурович

Тормодзянц Баграт Хошурович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тормодзянц
Имя
Баграт
Отчество
Хошурович
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 273
Источник
Скан
Оригинальная запись
9465. ТОРМОДЗЯНЦ БАГРАТ ХОШУРОВИЧ, 43 л., Армянск. ССР, Эриванск. г. Н. С. Сокольничск. р. г. Москвы. Ст. 180 п. "г", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 5/ХІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close