Алегонас Станислав Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алегонас
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 79. АЛЕГОНАС, СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ. 16 л. Гр. Ново-Александровск. у., Смольинск. в, д. Шелай-Кишны; — Н. С. 2 отд. Петергофско-Нарвск. р-на г. Петрограда. Кража. лиш. св. 5 л. Исп. 18 дек. 919.
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