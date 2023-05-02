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Алегонас Станислав Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алегонас
Имя
Станислав
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
79. АЛЕГОНАС, СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ. 16 л. Гр. Ново-Александровск. у., Смольинск. в, д. Шелай-Кишны; — Н. С. 2 отд. Петергофско-Нарвск. р-на г. Петрограда. Кража. лиш. св. 5 л. Исп. 18 дек. 919.

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