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Азарова Феврония Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Азарова
Имя
Феврония
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
82. АЗАРОВА, ФЕВРОНИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 20 л. Гр. г. Петрограда; — Н. С. 3 отд. Смольнинск. р. г. Петрограда. Хищение, лиш. св. 1 г. Исп. 29 сент. 920.

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