Засюхин Алексей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Засюхин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1146. ЗАСЮХИН, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 25 л. Гр. Мелекесск. у., Н.-Малыклинск. в., с. Верх.-Якутина;—Н. С. 2 уч. Мелекесск. у. Ст. Ст. 95 п. 180 в. «в», лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 10 ноября 922.
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