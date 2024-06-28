Беляев Иван Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- __ апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45584. БѢЛЯЕВЪ, ИВАНЪ АКИМОВЪ. К. Зарайск. у., Карлинск. в., д. Алтухова, 20 л.; — Москов. О. С. (во 2 р.), 6 п. 13, 16, 169, 5 п. 170 и 2 п. 171 М., по сов. съ приг. сего С. отъ 6 Сент. 904 г., тюр. 3 м. Исп. въ Апр. 905. | 99 39727 169 М.
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