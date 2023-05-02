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Антипов Георгий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антипов
Имя
Георгий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
167. Антипов Георгий Михайлович, 18 л., Тверск. г., Бежецк. у. и в., д. Захарово. Н. С. 1 р. Бежецк. у. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 17/Х—26.

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