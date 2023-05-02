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Хмелевский Владислав Владиславов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хмелевский
Имя
Владислав
Отчество
Владиславов
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
Источник
Скан
Оригинальная запись
140824. ХМѢЛЕВСКІЙ, ВЛАДИСЛАВЪ Владиславовъ. Мщ. г. Варшавы, 24 л.; — М. Съѣзд. г. Варшавы 31 Авг. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Сент. 909.

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