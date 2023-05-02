Ляпон Абрам-Израиль Аранов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ляпон
- Имя
- Абрам-Израиль
- Отчество
- Аранов
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84454. ЛЯПОНЪ, АбРАМЪ-ИЗРАИЛЬ Арановъ, 19 л. Мщ. г. Варшавы; — Варшавск. О. С., 26 Апр. 911, 13, 114, 140, 2 ч. 1655, 5 п. 1659 и 2 и 3 п. 1659¹ У., тюр. 8 м. Исп. 26 Мая 911. | 908 1091 17 1 ч. 1655 У. | 906 71580 172 М. (покуш.). | 905 48935 172 М. (покуш.).
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