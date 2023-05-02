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Ардашев Семен Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ардашев
Имя
Семен
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
305. АРДАШЕВ, СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ, 28 л. Гр. Устюжиск у., Моденско — Плотичьевск. в., д. Плотичья; — Н. С. 4 уч. Устюжнск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амнист. 6 нояб. 919 г. от нак. освоб.

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