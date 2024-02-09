Бельченко Павел Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бельченко
- Имя
- Павел
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45583. БѢЛЬЧЕНКО, ПАВЕЛЪ ВАСИЛЬевъ. К. Кіевск. у., Бѣлогородск. в., с. Жулянъ, 29 л.; — М. С. 16 уч. Кіевск. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Іюня, счит. ср. съ 13 Мая 905.
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