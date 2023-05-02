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Малахов Тихон Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малахов
Имя
Тихон
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
28 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 164
Источник
Скан
Оригинальная запись
5697. МАЛАХОВ ТИХОН МИХАЙЛОВИЧ, 25 л., Донск. окр., Кущевск. р., станицы Кисляковской. В. Т. Сев.-Кавказск. окр. Ст. 1 ч. 9 П. В. П., лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 28/ІІ—26.

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