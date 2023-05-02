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Лавренюк Киприан Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лавренюк
Имя
Киприан
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
30 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
48163. ЛАВРЕНЮКЪ, КИПРІАНЪ ГРИгорьевъ. К. Ковельск. у., Камень-Каширск. в., с. Ракова Лѣса, 48 л.; — М. С. 4 уч. Ковельск. окр. (во 2 р.), 169, 2 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 30 Апр. 905. | 904 60073 169 М.

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