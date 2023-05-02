Лавренюк Киприан Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лавренюк
- Имя
- Киприан
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48163. ЛАВРЕНЮКЪ, КИПРІАНЪ ГРИгорьевъ. К. Ковельск. у., Камень-Каширск. в., с. Ракова Лѣса, 48 л.; — М. С. 4 уч. Ковельск. окр. (во 2 р.), 169, 2 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 30 Апр. 905. | 904 60073 169 М.
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