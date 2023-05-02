Ряпасов Сергей Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ряпасов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 233
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2855. РЯПАСОВ, СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 22 Гр. б. Екатеринбургск. у., Шуралинск. в., д. Коношинской;—Р. В. Т. Т. Пермск. ж. д. Ст. Ст. 95 п.180, лиш. св. 1½ г. Исп. 14 июня 922.
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