Сутормин Ипат Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сутормин
- Имя
- Ипат
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50833. СУТОРМИНЪ, ИПАТЪ ЕФИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Св. Креста, Прасковейск. у., 44 л., рд. въ г. Ейскѣ; — У. Чл. О. С., по Прасковейск. у. (во 2 р.), 16 и 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 5 Апр. 905. | 98 99435 1666 У.
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