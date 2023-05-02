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Остров Петр Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Остров
Имя
Петр
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
49411. ОСТРОВЪ, ПЕТРЪ АНДРЕЕВЪ. К. Валкск. у., Старо-Гульбенск. в., 60 л.; — М. С. 5 уч. Венд.-Валкск. окр., 169, 2 п. 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1 г. Исп. 2 Іюня, счит. ср. съ 20 Мая 905.

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