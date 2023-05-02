Остров Петр Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Остров
- Имя
- Петр
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49411. ОСТРОВЪ, ПЕТРЪ АНДРЕЕВЪ. К. Валкск. у., Старо-Гульбенск. в., 60 л.; — М. С. 5 уч. Венд.-Валкск. окр., 169, 2 п. 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1 г. Исп. 2 Іюня, счит. ср. съ 20 Мая 905.
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