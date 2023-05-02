Клочков Федор Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клочков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1485. КЛОЧКОВ, ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ, 48 л. Гр. Ново-Хоперск. у., Алферовой, в. и с.;—Р. В. Т. Т. Кавказск. окр. пут. сообщ. Ст. Ст. 105 ч. 2 и 114 ч. 1 лиш. св. 1 г. Исп. 17 дек. 922.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.