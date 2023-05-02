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Федотов Миханл Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федотов
Имя
Миханл
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
17 март 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 302
Источник
Скан
Оригинальная запись
12921. Федотов Миханл Алексеев., 22 л., Севск. у., Хинельск. в., с. Лемешовки. Брянск. Г. С. Ст. ст. 136, 2 ч. 143, л. с. 6 л., п. п. 3 г. 17 мар. 927.

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