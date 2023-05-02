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Юрынин Матвей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юрынин
Имя
Матвей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
15779. Юрынин Матвей Иванов., 27 л., Ленинградского у., Ленинск. в., д. Пупдолово. Н. С. Д. к. г. Ленинграда. Ст. 162 п., "в", л. с. 6 м. 27 дек. 927.

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