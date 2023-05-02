Юрынин Матвей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юрынин
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 27 декабрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 369
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15779. Юрынин Матвей Иванов., 27 л., Ленинградского у., Ленинск. в., д. Пупдолово. Н. С. Д. к. г. Ленинграда. Ст. 162 п., "в", л. с. 6 м. 27 дек. 927.
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