Шалаева Анастасия Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шалаева
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11876. ШАЛАЕВА, АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, 34 л. Гр. Котельническ. у., Рязановск. в., д. Козлы; — Н. С. 11 уч. Котельническ. у. Кумышковар., лиш. св. 3 г., по амн. нак. зам. 15 д. пр. р. Исп. 29 янв. 920.
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