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Шурышкин Андрей Андрианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шурышкин
Имя
Андрей
Отчество
Андрианович
Дата исполнения приговора
30 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 290
Источник
Скан
Оригинальная запись
30636. ШУРЫШКИН, АНДРЕЙ АНДРИАНОВИЧ, 36 л. Гр. Новохоперск. у., Троицк. в. и с.; — Н. С. 5 р. Новохоперск. у. Должн. прест., пр. р. 6 л., с лиш. пр. 3 г. Исп. 30 июля 920.

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