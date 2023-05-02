Шурышкин Андрей Андрианович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шурышкин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Андрианович
- Дата исполнения приговора
- 30 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30636. ШУРЫШКИН, АНДРЕЙ АНДРИАНОВИЧ, 36 л. Гр. Новохоперск. у., Троицк. в. и с.; — Н. С. 5 р. Новохоперск. у. Должн. прест., пр. р. 6 л., с лиш. пр. 3 г. Исп. 30 июля 920.
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