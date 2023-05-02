Михеев Сысой Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михеев
- Имя
- Сысой
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85074. МИХѢЕВЪ, СЫСОЙ АЛЕКСАНДровъ, 46 л. К. Томск. у., в. и с. Яшимска; — М. С. 7 уч. г. Риги, 7 Марта 911, 16¹, 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г., съ зачет. 23 дн. предвар. заключ. Исп. 13 Мая 911. | 910 54433 172 М. (участ.). | 91 142190 1642 М.
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