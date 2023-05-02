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Сенников Константин Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сенников
Имя
Константин
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 316
Источник
Скан
Оригинальная запись
11689. Сенников Константин Степанович, 24 л., Вятск. г., Нолинск. у., Александровск. в., д. Сенниковой. Вятск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24 сент. 926.

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