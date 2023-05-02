Хазикеев Фаузельгазиз
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хазикеев
- Имя
- Фаузельгазиз
- Дата исполнения приговора
- 02 январь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 308
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13187. Хазикеев Фаузельгазиз, 21 г., Белебеевск к. (Баш. АССР), Чекмагушевск. в., д. Ново-Бикининой. Н. С. 16 уч. Белебеевск. к. Баш. АССР. Ст. 180 п. "в" (ст. р.), л. с. 3 г., п. п. З г. 2 янв. 927.
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