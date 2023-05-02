Маликов Федор Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маликов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48538. МАЛИКОВЪ, ФЕДОРЪ ЕФИМОВЪ. Каз. Кобелячковск. в. и с., Кременчуг. у.,27 л.; — Екатеринодар. О. С., 118, 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 1 г. Исп. 18 Мая 905.
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