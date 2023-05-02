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Маликов Федор Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маликов
Имя
Федор
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
18 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
48538. МАЛИКОВЪ, ФЕДОРЪ ЕФИМОВЪ. Каз. Кобелячковск. в. и с., Кременчуг. у.,27 л.; — Екатеринодар. О. С., 118, 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 1 г. Исп. 18 Мая 905.

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