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Мстивоевский Юзеф Владиславов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мстивоевский
Имя
Юзеф
Отчество
Владиславов
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
48968. МСТИВОЕВСКІЙ, ЮЗЕФЪ ВЛАДИславовъ. Мщ. г. Варшавы, 19 л.; — М. С. г. Новаго Двора, Варшав. у. (въ 3 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 24 Мая 905. | 904 25144 170 М. | 902 56041 169 М.

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