Мстивоевский Юзеф Владиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мстивоевский
- Имя
- Юзеф
- Отчество
- Владиславов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48968. МСТИВОЕВСКІЙ, ЮЗЕФЪ ВЛАДИславовъ. Мщ. г. Варшавы, 19 л.; — М. С. г. Новаго Двора, Варшав. у. (въ 3 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 24 Мая 905. | 904 25144 170 М. | 902 56041 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.