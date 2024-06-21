Коровниченко Прасковья Дмитриева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коровниченко
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Дмитриева
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 161
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83538. КОРОВНИЧЕНКО, ПРАСКОВЬЯ Дмитріева, 38 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Пирятин. у., Яготинск. в., с. Сотниковки, рд. Александрійск. у., въ в. и с. Федварѣ; — Херсон. О. С., 31 Марта 911, 152¹, 977 и 1 ч. 1655 У., тюр. 1½ г. Исп. 27 Мая 911, счит. ср. съ 3 Окт. 910. | 909 134308 169 М. | 900 46515 169 М. | 907 13899 1647 У.
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