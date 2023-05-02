Цинарев Василий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цинарев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140983. ЦИНАРЕВЪ, ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Новоторжк. у., Новоторжской Ямской сл., 24 л.; — Тверск. О. С. 11 Сент. 909, 556 и 559 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 6 Нояб. 909.
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