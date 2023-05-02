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Псуруев Федор Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Псуруев
Имя
Федор
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
14 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 293
Источник
Скан
Оригинальная запись
10847. Псуруев Федор Прокофьевич, 24 л., Курск. у., Вадепск. в., с. Брехова. В. Т. 6 стр. див. Ст. 188, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 14 мая 926.

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