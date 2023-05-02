Азиз-Оглы Кариб
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Азиз-Оглы
- Имя
- Кариб
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44726. АЗИЗЪ-ОГЛЫ, КАРИБЪ. К. Геокчайск. у., с. Кюрдамира, 38 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135 и 1 ч. 1483 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 9 Іюня 905.
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