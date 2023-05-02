Шкипин Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шкипин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 366
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12160. ШКИПИН, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 39 л. Гр. Петрозаводск. у., Ладвинск. в., с. Мининой; — Н. С. 5 уч. Петрозаводск. у. Присвоен. денег, лиш. пр. на 2 г., по амн. от нак. рсвоб.
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