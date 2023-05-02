Плышевский Александр Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плышевский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6576. ПЛЫШЕВСКИЙ, АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ, 49 л. Гр. Минск, г.;—Р. В. Т. Забайкальск, ж. д. Контр—Револ., лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 22 ноябр. 921.
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