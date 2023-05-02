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Плышевский Александр Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плышевский
Имя
Александр
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
6576. ПЛЫШЕВСКИЙ, АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ, 49 л. Гр. Минск, г.;—Р. В. Т. Забайкальск, ж. д. Контр—Револ., лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 22 ноябр. 921.

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