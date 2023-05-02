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Гольм Анна Андресова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гольм
Имя
Анна
Отчество
Андресова
Дата исполнения приговора
22 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
37259. ГОЛЬМЪ, АННА АНДРЕСОВА (урожд. Кребсъ, она же Ольмъ). К. Ревельск. у., Гаркск. в., 35 л., рд. Везенберг. у., въ Изенгофск. в.; — Везенб.-Вейсенштейнск. С. М. С., 169, 5 и 6 п. 170 М., тюр. 7 м. Исп. 22 Янв. 909. | 904 6942 172 М.

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