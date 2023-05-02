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Федоров Николай Кириллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Николай
Отчество
Кириллов
Дата исполнения приговора
29 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
36318. ФЕДОРОВЪ, НИКОЛАЙ КИРИЛловъ. К. Ярослав. г., Ростов. у., Щетниковск. в., д. Новоселокъ, 18 л., рд. т. же у., въ д. Алексѣевской; — СПБ. Ст. М. С. 19 уч. (во 2 р.), 169 и 172 М. (покуш.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 и, и 2 м. Исп. 29 Марта 905. | 904 54917 172 М.

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