Дробышев Дмитрий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дробышев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 23447. ДРОБЫШЕВ, ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л. Гр. Петропавловск. у., ст. Казанской; — С. 33 зап. стр. п-ка. Халатн. отн. к. службе, лиш. св. 1 г. Исп. 1 окт. 920.
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