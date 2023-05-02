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Евтухов Тимофей Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евтухов
Имя
Тимофей
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
28 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
64653. ЕВТУХОВЪ, ТИМОФЕЙ ЕГОРОВЪ. К. Зміевск. у., в. и с. Соколова, 18 л.; — У. Чл. О. С., по Зміевск. у., 1 и 6 п. 13, 3 п. 170¹ и 1 п. 171 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Іюля, счит. ср. съ 28 Іюня 907.

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