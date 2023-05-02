Евтухов Тимофей Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евтухов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64653. ЕВТУХОВЪ, ТИМОФЕЙ ЕГОРОВЪ. К. Зміевск. у., в. и с. Соколова, 18 л.; — У. Чл. О. С., по Зміевск. у., 1 и 6 п. 13, 3 п. 170¹ и 1 п. 171 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Іюля, счит. ср. съ 28 Іюня 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.