Данилюк Трофим Климентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилюк Трофим Климентьев

Данилюк Трофим Климентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилюк
Имя
Трофим
Отчество
Климентьев
Дата исполнения приговора
12 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
31252. ДАНИЛЮКЪ, ТРОФИМЪ КЛИментьевъ. К. Староконстантинов. у., Сковородецк. в., с. Деркачей, 40 л.; — Житомір. О. С., 134, 135, 2 ч. 1483 и 1492 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 40 дн. Исп. 12 Марта 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.