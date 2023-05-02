Диденко Алексей Демьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Диденко
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Демьянов
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46499. ДИДЕНКО, АЛЕКСѢЙ ДЕМЬЯновъ. Приказн. ст. Брыньковской, Темрюкск. отд., 45 л.; — Екатеринодар. О. С., 119, 1 п. 1666 и 1 ч. 1681 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 11 Іюня 905.
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