Бугер Александр Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бугер
- Имя
- Александр
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37916. БУГЕРЪ, АЛЕКСАНДРЪ АНДРЕЕВЪ. К. Кіевск. у., Бѣлгородск. в., д. Софіевской Борщаговки, 21 г., рд. т. же у. и в., въ с. Жилянахъ; — Кіевск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 1647 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 25 Апр. 905. | 904 56982 169 М. | 903 30346 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.