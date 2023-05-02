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Байков Александр Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байков
Имя
Александр
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
14 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
45057. БАЙКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ПАВловъ. К. Макарьев. у., Словинск. в., д. Бакшеева, 23 л.; — Г. С. г. Макарьева, Костром. г., 16, 169 и 5 п. 170 М., по сов. съ приг. У. Чл. С. Макарьев. у. отъ 2 Окт. 904 г., тюр. 10 м. Исп. 14 Іюня 905.

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