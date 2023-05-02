Байков Александр Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45057. БАЙКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ПАВловъ. К. Макарьев. у., Словинск. в., д. Бакшеева, 23 л.; — Г. С. г. Макарьева, Костром. г., 16, 169 и 5 п. 170 М., по сов. съ приг. У. Чл. С. Макарьев. у. отъ 2 Окт. 904 г., тюр. 10 м. Исп. 14 Іюня 905.
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